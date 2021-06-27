Взрывы на базе ВВС в Индии: военные обсудили инцидент

Два слабых взрыва произошли в воскресенье утром на базе ВВС Индии на союзной территории Джамму, ранее сообщили в пресс-службе оборонной структуры.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Инцидент на базе в союзной территории Джамму и Кашмир стал предметом обсуждения главы минобороны Индии Раджатха Сингха с замначальника штаба ВВС страны, сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр обороны Раджнатх Сингх поговорил с заместителем начальника ВВС Харджит Сингх Аророй по поводу сегодняшнего инцидента на базе ВВС в Джамму. Глава ВВС Индии Викрам Сингх прибывает в Джамму, чтобы оценить ситуацию", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром на базе ВВС Индии произошли два взрыва, один из которых повредил крышу здания, а второй произошел на открытой местности.

По данным источника РИА Новости, взрывы были произведены с помощью радиоуправляемых дронов и произошли рядом с ангаром с вертолетами. По данным собеседника агентства, это первая подобная атака с использованием дронов.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 Конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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