Правительство РФ организует вакцинацию прибывающих на работу иностранцев

Соответствующее поручение кабинету министров России поступило от президента страны в общем перечне по итогам Петербургского международного экономического форума.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 июля организовать вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в РФ на работу, определив финансирование, сообщается на сайте Кремля.

"Организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - говорится в тексте поручений по итогу ПМЭФ.

В субботу в России в гражданский оборот поступили первые партии вакцины "Спутник Лайт", которую планируют использовать для вакцинации иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов.

"До конца июня около 2,5 миллиона доз поступят в гражданский оборот, объемы производства будут наращиваться", - цитировали РИА Новости слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что после введения вакцины в гражданский оборот в Москве будут организованы пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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