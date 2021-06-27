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Сбор урожая черешни и вишни

Неожиданные свойства черешни: их семь

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (84)
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Sputnik Молдова
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Эта вкусная и, пожалуй, самая летняя ягода, оказывается, обладает целым рядом очень полезных свойств.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Семь неожиданных свойств черешни раскрыли в беседе с Women's Health диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс, пишет РИА Новости.

Сбор урожая черешни и вишни
© Sputnik / Виталий Тимкив
Сбор урожая черешни и вишни

Сладкая ягода может способствовать предотвращению появления морщин благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

Черешня способна также снизить риск развития онкологических заболеваний. Ягоды содержат полифенолы — соединения, которые могут быть полезны для профилактики онкологии.

"Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими, как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму", — объяснила Ганс.

Однако в статье подчеркивается, что черешня сама по себе вряд ли избавит от риска развития рака, но регулярное употребление этих ягод совместно со здоровым образом жизни может снизить эту вероятность.

Ягоды
© Sputnik / Владимир Горовых
Диетолог назвал самую полезную ягоду - все дело в антиоксидантах

Кроме того, черешня помогает понизить кровяное давление.

"Черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды", — рассказала Кассетти.

Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Это происходит благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ягодам темно-красный цвет. Черешня улучшает функции мозга и память, снижает воспаление и противодействует окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Ягоды могут снижать риск развития сердечных заболеваний. Антиоксиданты в черешне расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

Клубника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Врач назвал ягоду, снижающую риск рака и инсульта

Помимо этого, ягоды способствуют борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне увеличивают чувствительность к инсулину, так что глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.

Кроме того, ягоды помогают уснуть и лучше выспаться благодаря гормону мелатонину, который контролирует цикл сна и бодрствования. У людей с бессонницей более высокий уровень окислительного стресса, поэтому антиоксиданты, содержащиеся в черешне, возможно, помогают противостоять этому воздействию и нормализуют сон, отмечает Кассети.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (84)

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Теги:
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