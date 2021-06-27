Неожиданные свойства черешни: их семь

Эта вкусная и, пожалуй, самая летняя ягода, оказывается, обладает целым рядом очень полезных свойств.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Семь неожиданных свойств черешни раскрыли в беседе с Women's Health диетологи Саманта Кассетти и Кери Ганс, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Тимкив Сбор урожая черешни и вишни

Сладкая ягода может способствовать предотвращению появления морщин благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме.

Черешня способна также снизить риск развития онкологических заболеваний. Ягоды содержат полифенолы — соединения, которые могут быть полезны для профилактики онкологии.

"Если вы подвержены риску некоторых видов рака, диета с антиоксидантами, такими, как фенольные соединения, возможно, поможет, потому что эти соединения могут бороться со свободными радикалами, которые наносят вред организму", — объяснила Ганс.

Однако в статье подчеркивается, что черешня сама по себе вряд ли избавит от риска развития рака, но регулярное употребление этих ягод совместно со здоровым образом жизни может снизить эту вероятность.

Кроме того, черешня помогает понизить кровяное давление.

"Черешня богата защитными полифенольными соединениями, которые связаны с улучшением уровня кровяного давления. Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды", — рассказала Кассетти.

Также черешня замедляет снижение когнитивных способностей. Это происходит благодаря антоцианам, полифенольным антиоксидантам, которые придают ягодам темно-красный цвет. Черешня улучшает функции мозга и память, снижает воспаление и противодействует окислительному стрессу в мозге, из-за которых повышается риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Ягоды могут снижать риск развития сердечных заболеваний. Антиоксиданты в черешне расслабляют сосуды, снижают воспаление и давление, защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

Помимо этого, ягоды способствуют борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы в черешне увеличивают чувствительность к инсулину, так что глюкоза может поглощаться клетками и использоваться для получения энергии.

Кроме того, ягоды помогают уснуть и лучше выспаться благодаря гормону мелатонину, который контролирует цикл сна и бодрствования. У людей с бессонницей более высокий уровень окислительного стресса, поэтому антиоксиданты, содержащиеся в черешне, возможно, помогают противостоять этому воздействию и нормализуют сон, отмечает Кассети.

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