Пока все спали: военные учения, новый беспилотник и происхождение COVID-19

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КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Российские истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34 в ходе учений в восточной части Средиземного моря, передает РИА Новости.

"В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны России, "в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику".

По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Происхождение COVID-19

Врач-вирусолог Даниэль Андерсон, которая до пандемии работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила в интервью агентству Bloomberg, что считает происхождение коронавируса природным.

При этом ученый не стала исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане, передает РИА Новости

"Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов", — призналась Андерсон.

В то же время вирусолог не удивлена, что исследователям еще не удалось найти точный источник распространения SARS-CoV-2, поскольку ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 28 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 181 047 252. Из них 3 922 087 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 624 983). Следом идут Индия (30 233 183) и Бразилия (18 420 598).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 831 972), Турция (5 409 027), Россия (5 387 486), Великобритания (4 748 644 ), Аргентина (4 405 247), Италия (4 258 069) и Колумбия (4 158 716).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 32 новых случая инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 559.

За последние 24 часа отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6184.

Российский беспилотник "Орион-Э" выходит на рынок

Россия начала продвигать на мировой оружейный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник "Орион-Э", передает РИА Новости. На дрон уже получены первые заявки от заказчиков.

Ранее "Орион" предлагался на экспорт только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

"Российская компания-спецэскпортер "Рособоронэкспорт" совместно с компанией-разработчиком "Кронштадт" начала продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом "Орион" в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения", - рассказал собеседник агентства.

Ударный вариант "Ориона-Э" оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. В состав оружия "Ориона-Э" входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника - 200 килограммов, общая масса полезной нагрузки – до 250 килограммов.





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