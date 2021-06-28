Представитель МакSим заявила о спекуляциях на состоянии певицы

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала не доверять источникам, которые информируют о ее критическом состоянии.

Ранее представитель артистки опровергла RT информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым, передает РИА Новости

Собеседница подчеркнула, что любые сведения, которые будут появляться в Сети, не следует воспринимать как правдивые.

"Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки", — заявила Богушевская.

Представитель МакSим добавила, что сейчас беспокоить семью исполнительницы и ждать заявлений не стоит.

Ранее стало известно о госпитализации певицы с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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