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Певица MакSим (Марина Абросимова)

Представитель МакSим заявила о спекуляциях на состоянии певицы

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210628/35278209/predstavitel-maksim-zayavila-o-spekulyatsiyakh-na-sostoyanii-pevitsy.html

Ранее Яна Богушевская опровергла информацию СМИ о переводе певицы на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала не доверять источникам, которые информируют о ее критическом состоянии.

Певица MакSим (Марина Абросимова)
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Состояние певицы МакSим ухудшилось

Ранее представитель артистки опровергла RT информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым, передает РИА Новости.

Собеседница подчеркнула, что любые сведения, которые будут появляться в Сети, не следует воспринимать как правдивые.

"Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки", — заявила Богушевская.

Представитель МакSим добавила, что сейчас беспокоить семью исполнительницы и ждать заявлений не стоит.

Ранее стало известно о госпитализации певицы с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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Теги:
госпитализация, Россия

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