Москва на карантине: в российской столице вступили в силу новые ограничения

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные посетители либо те, кто сделал тест.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Новые меры против COVID-19 вступили в силу в столице России, передает РИА Новости.

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Эксперимент по созданию точек, "свободных от ковида", отныне будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.

С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Кроме того, с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

Исключение из правил

Без предъявления QR-кода до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы.

Также с 28 июня допускается посещение без предъявления QR-кода предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения, гражданами, проживающими в этих объектах размещения. Однако это будет работать только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не проживающих там.

Допускается посещение без предъявления QR-кода столовых, буфетов, кафе для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.

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