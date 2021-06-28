Ученые назвали симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

Медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Первые случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса зафиксировали в Великобритании, передает РИА Новости. Ранее было известно о том, что этот вирус распространен в Южной Америке, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Предполагается, что эта версия вируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности патогена. Однако пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

Тем не менее медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

На сегодня лишь четыре мутации коронавируса внесены Всемирной организацией здравоохранения в список "вызывающих озабоченность". Речь идет о штаммах альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

В конце прошлой недели штат Махараштра сообщил о появлении варианта "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Он отличается наличием мутации K417N в S-белке и может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

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