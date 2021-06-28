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Сон

Дневная сонливость может быть симптомом серьезного заболевания

© CC BY 2.0 / Flickr / Mislav Marohnić
Общество
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Sputnik Молдова
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Врач-гепатолог, кандидат медицинских наук рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы на ранних стадиях определить проблемы с печенью.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью, передает РИА Новости со ссылкой на Пятый канал.

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© Pixabay / cattalin
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"Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени", — заявил Монахов.

Медик уточнил, что на проблемы с печенью указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Для здоровья печени Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.

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