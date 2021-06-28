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Симптомы

Британские ученые назвали основные симптомы коронавируса у вакцинированных

© CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (182)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210628/35282959/britanskie-uchenye-nazvali-osnovnye-simptomy-koronavirusa-u-vaktsinirovannykh.html

Исследователи предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе и для тех, кто получил обе дозы прививки.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Британские исследователи назвали четыре распространенных симптома COVID-19, которые чаще всего встречаются у пациентов, сделавших прививку, передает РИА Новости со ссылкой на Express.

Пандемия
© Sputnik / Георгий Зимарев
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По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, у получивших оба компонента вакцины пациентов больше всего распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле.
У тех, кто получил только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель — он занимает пятую строчку по распространенности признаков болезни.

Ранее ученые предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. По словам Сергея Собянина, случаев заражения среди прошедших вакцинацию не так много, но они есть.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (182)

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Теги:
ученые, коронавирус MERS, вакцинация

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