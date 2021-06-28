Новая политическая реальность Италии – что надо знать гражданам Молдовы

— Какие сегодня для итальянцев самые насущные социальные вопросы, которые важны и для наших сограждан, работающих и живущих в Италии?

— С начала пандемии, Италия вошла в политический, экономический и социальный кризис и практически была полностью отрезана от внешнего мира, в том числе были прекращены авиаперелеты, отменено рейсовое железнодорожное сообщение, не только с другими странами, но и между итальянскими городами и регионами, также были отменены пассажирские автобусные рейсы внутри государства. Страна оказалась в полном локдауне. Регионы отреагировали на эпидемиологическую ситуацию по-разному. Еще до объявленной ВОЗ пандемии, ощущалось, что экономика Италии была на спаде из-за высоких налогов и неспособности обеспечить своих граждан рабочими местами.

© Photo : Ирина Соколова Ирина Соколова - секретарь общественной организации Тоскана-Россия

Значительную часть доходов для Италии обеспечивает сфера услуг и туризм. Эти отрасли в настоящее время практически полностью остановлены, за некоторым исключением. Например, открылись рестораны, но они работают с разными ограничениями, что не дает этой сфере полноценно развернуться.

Многие регионы Италии до сих пор, несмотря на вакцинацию, остаются в зоне оранжевого кода, но даже те регионы, что переходят в белую зону, не снимают ограничения с граждан – например действует режим ношения масок на открытом воздухе.

Несколько месяцев назад, не справляясь со сложившейся экономической ситуацией, Италия полностью подчинила себя во власть Европейской комиссии, в обмен на дотации. Власть передала суверенитет государства в управление наднациональным структурам Евросоюза – Брюсселю.

Чтобы поддержать граждан страны, правительство начало выплачивать пособия, в том числе, и иностранцам, находящимся временно в стране, но с условием, что выданные им деньги будут потрачены только в Италии, без возможности снимать всю наличную сумму, и без права пересылать деньги за границу.

Сегодня в Италии более ста тысяч граждан Молдавии, которые получают от государства регулярное пособие, если их доход не превышает шесть тысяч евро в год.

— Сколько граждан Молдовы сегодня находится в Италии?

— По официальным данным в Италии в настоящий момент находится 118 516 человек, большинство из них – это женщины. 23 тысячи граждан Молдовы получили итальянское гражданство.

— С какими проблемами сталкиваются наши соотечественники?

— Основная проблема граждан Республики Молдова до сих пор не решена – еще с 2013 года остается неподписанным двухсторонний договор, согласно которому наши граждане, работающие в Италии, должны обеспечиваться достойной пенсией у себя на родине, то есть в Молдове.

Кроме того, к сожалению, молдавские граждане стали заложниками тех своих соотечественников, которые прибыли в Италию по румынским документам. То есть, для Италии они граждане Евросоюза – на них распространяются все права и преимущества европейских граждан, в том числе и социальная безопасность, точнее, речь идет о получении пенсий и других важных вопросах. Незащищенными являются только те, у кого на руках молдавский паспорт.

Эта категория молдавских граждан повлиять на изменения в собственной стране пока не в силах, из-за внедрения в диаспору граждан с двойным гражданством (второе – гражданство Румынии), и зачастую голос молдаван без двойного гражданства, становиться не услышанным. Получается, что эти граждане имеют меньше прав и преимуществ, чем те, кто обладает ещё и паспортом европейского государства.

— Недавно Италию посетила президент РМ. Как бы вы оценили итоги визита.

— В Риме Майя Санду провела несколько важных встреч. Вместе с министром труда и социальной политики Андреа Орландо было подписано Соглашение в области социального страхования. Этот документ дает возможность нашим согражданам получать пенсию в Италии и в Республике Молдова.

По официальным данным, на основании соглашения каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально стажу страхования, произведенному на его территории, и только в соответствии с законно уплаченными взносами. Кроме того, на основе этого соглашения будет назначаться пенсия по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, пенсия и пособие по ограничению возможностей в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием. Таким образом, наши сограждане смогут выбирать, на какой территории получать пенсии и социальные пособия, на которые они имеют право.

© Photo : Евгений Паскарь Гондольеры ждут туристов

Обращу внимание, что еще в 2019 году на пресс-конференции в Кишиневе (в пресс-центре Sputnik Молдова) были затронуты важные вопросы двухсторонних отношений между Молдавией и Италией. Уже тогда (в конце 2018 года) был подписан двухсторонний молдавско-итальянский договор, но он не был ратифицирован итальянской стороной, так как она не могла найти денег на его реализацию. Договор же, подписанный Майей Санду, касается только пенсий. Это, безусловно, важно. Но хочется задать простой вопрос, а есть ли сегодня средства на эти пенсии как в Молдавии, так и в Италии? Также в указанном договоре нет ни слова о признании Италией молдавских дипломов о высшем образовании и водительских прав граждан Республики Молдова.

Подписание договора – дело хорошее, надеюсь, не пиар перед выборами. Также не будем забывать, что прежде чем вступить в силу, договор должен быть ратифицирован парламентами двух государств.

— Какие наиболее острые проблемы стоят сегодня перед Италией?

— Вопросы нелегальной иммиграции. Даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, приток нелегальных иммигрантов в Италию, не снизился, а ежедневно только увеличивается. Официальные данные о нелегалах включают только тех, кто добрался в Италию по морю – то есть, главным образом, из стран Африки. При этом сегодня не регистрируются иммигранты, которые прибывают в страну сухопутным путем и, по ним, соответственно, точных данных не существует. Поэтому для Италии иммиграция остается острой проблемой, которая не может быть решена властями страны самостоятельно, так как Евросоюз, часто ссылаясь на права человека, не позволяет местным властям даже задерживать нелегалов на несколько дней для выяснения их личности.

© Photo : Евгений Паскарь Озеро Гарда

Зачастую эти граждане, не имея документов и возможности легализации в стране, попадают в руки криминалитета, что негативно влияет на безопасность, в том числе и экономическую в стране.

Острым вопросом остается безработица, растущая бедность населения, особенно в период пандемии, когда Италия оказалась изолирована от внешнего мира. Из-за этих проблем власти вынуждены были, как я уже отметила ранее, отказаться от суверенитета в обмен на финансирование, чтобы поддержать экономику и сохранить рабочие места.

— Италия – одна из любимых стран для отдыха среди наших соотечественников. Что сегодня происходит в стране в области туризма?

— С начала летнего сезона государство пошло навстречу этому бизнесу. В частности, как я уже упоминала, разрешено посещать рестораны в вечернее время. До сих пор ресторанам было разрешено обслуживать клиентов только в обеденное время и на открытом воздухе, с доставкой еды на дом или самовыносом. О полноценных путешествиях в Италию, как это было раньше, о восстановлении туризма в целом, еще рано говорить. Но существуют и исключения. Например, для граждан США и Японии, желающих посетить Италию, достаточно предъявить при въезде в страну тест, свидетельствующий об отсутствии коронавируса. При этом сохраняются ограничения для российских туристов, для которых Италия считается одной из любимых стран для отдыха и шопинга.

Молдавские туристы не могут пока посещать Италию.

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