Пока все спали: победа Швейцарии, "черная плесень" в Индии и ситуация с COVID

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КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Сборная Швейцарии по футболу в понедельник в Бухаресте в матче 1/8 финала Евро-2020 в серии пенальти победила действующего чемпиона мира, команду Франции, - 3:3 (5:4 - по пенальти).

Таким образом, сборная Швейцарии впервые за 67 лет вышла в четвертьфинал крупного турнира - чемпионата мира или Европы, передает РИА Новости СПОРТ.

Президент Швейцарии Ги Пармелан эмоционально поздравил сборную с выходом в четвертьфинал Евро-2020 и назвал победу над командой Франции великой.

"Какая игра! Поздравляю сборную Швейцарии по футболу с великой победой над чемпионами мира. Так и продолжим!" - написал Пармелан в своем аккаунте в Twitter.

Сборная Франции впервые с 2010 года не смогла пробиться в четвертьфинал крупного турнира (чемпионата мира или Европы).

"Черная плесень" захлестнула Индию

Индийские врачи зафиксировали 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", более трех тысяч заболевших скончались, передает РИА Новости. Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

"Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга", - сказал он в ходе брифинга.

Больше трети пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% - к группе 45-60 лет и 24% - к категории 60+. Глава Минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.

В Греции раскрыта "кража века"

Полиция Греции нашла украденные из Национальной галереи в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Задержанному 49-летнему греку не удалось вывезти их за границу, чтобы продать на черном рынке.

Стоимость картины Пикассо 1939 года оценивают в 20 миллионов евро. На оборотной стороне было рукописное посвящение Пикассо греческому народу - он написал его в 1949 году - за его вклад в войну против нацизма.

Картина "Женская голова" Пикассо и "Ветряная мельница" Мондриана были похищены в январе 2012 года из Национальной галереи, за день до ее закрытия на капитальный ремонт.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 29 июня число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 181 388 210. Из них 3 928 804 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 640 493). Следом идут Индия (30 279 331) и Бразилия (18 448 402).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 832 490), Турция (5 414 310), Россия (5 408 744), Великобритания (4 771 367), Аргентина (4 423 636), Италия (4 258 456) и Колумбия (4 187 194).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 55 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 614.

За последние 24 часа отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6187.

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