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Защитная маска

Ученые создали маску, диагностирующую COVID

Pixabay / neelam279
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (187)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210629/35289691/uchenye-sozdali-masku-diagnostiruyuschuyu-covid-19.html

Для того чтобы увидеть результат, необходимо полтора часа носить маску. Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Американские ученые из технологического института Массачусетса разработали защитную маску, которая позволяет определить в организме человека наличие коронавируса. О своем изобретении специалисты рассказали в статье, опубликованной 29 июня на сайте Массачусетского технологического института, передают Известия

Пандемия
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Респиратор оборудован небольшим съемным датчиком, фиксирующим состояние здоровья носителя. Устройство также можно вшить в предметы одежды.

Результаты диагностики защитная маска предоставляет через полтора часа ношения. Показания можно настроить таким образом, чтобы скрыть их от глаз окружающих людей.

Подобные датчики были разработаны несколько лет назад для выявления заражения вирусами Эбола и Зика, отмечают ученые. Предполагается, что разработка, в которой также приняли участие ученые Гарвардского университета, может быть настроена и на обнаружение других вирусов.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (187)

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