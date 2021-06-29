В России увеличилась численность депортированных мигрантов

По данным МВД России, за первые пять месяцев 2021 года было оформлено более 27 тысяч разрешений на работу и выдано около 538 тысяч патентов.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. За первый квартал 2021 года территориальные органы МВД России депортировали 1345 иностранных граждан и лиц без гражданства, передают Известия. В МВД уточнили, что за такой же период прошлого года этот показатель составил 1139 человек. Кроме того, за первые пять месяцев 2021 года было оформлено более 27 тысяч разрешений на работу и выдано около 538 тысяч патентов.

Высылка мигрантов, нарушающих законодательство, — закономерная и правильная мера, отметил председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, первый зампред совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин.

Вместе с тем он подчеркнул, что, поскольку Россия стремится к росту промышленного потенциала и экономических показателей, она нуждается в иностранной рабочей силе.

"Мы должны создать условия, чтобы в нашу страну ехали люди, которые нужны нашей экономике, которые имеют определенную квалификацию. Самое важное, чтобы они не нарушали наши законы и принятые нормы нашего межкультурного диалога", — добавил Зорин.

В свою очередь, председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что важно сделать рабочие профессии престижными, чтобы у россиян был стимул идти трудиться. По его словам, можно, например, давать служебное жилье тем же дворникам и предлагать им достойную оплату.

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