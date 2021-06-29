Лямбда-штамм коронавируса: все, что известно ученым на данный момент

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Специалисты больницы в бразильском городе Порту-Алегри рассказали об особенностях нового лямбда-штамма коронавируса. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv и пока не прошло рецензирование, передает РИА Новости.

Новый вариант SARS-CoV-2 впервые зафиксировали в Перу в августе 2020 года, а вскоре его обнаружили еще в 26 государствах, в том числе в Европе и США.

Врачи впервые подробно рассмотрели случай заражения новым штаммом в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Пациентом оказался молодой человек, у которого по возвращении из Аргентины появились симптомы простуды. Через два дня его госпитализировали в местную больницу, где результаты ПЦР-теста подтвердили заражение коронавирусом.

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Авторы работы провели полногеномное секвенирование образца и выяснили, что для варианта С.37 (лямбда) характерна делеция Δ3675-3677 в гене ORF1a (одна из частей генома SARS-CoV-2, с которой начинается вся активность вируса внутри клетки). Как оказалось, эта делеция приводит к выпадению трех аминокислот, а сам ген кодирует спайковый белок вируса. Аналогичную особенность выявили в альфа-штамме (британский), бета- (ЮАР), гамма- (бразильский). Помимо 19 изменений генома, обнаруженных в других вариантах коронавируса, лямбда содержал еще одну новую делецию — Δ246-252 — и множественные несинонимичные мутации в гене, который кодирует S-белок. При этом ранее одну из них (F490S) связали со сниженной восприимчивостью к антителам.

Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин. Однако Всемирная организация здравоохранения может включить С.37 в список "вызывающих озабоченность" из-за его распространения в странах Южной Америки, подытожили специалисты.

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