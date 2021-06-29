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Вакцина от COVID-19

Результаты испытаний: вакцина CoronaVac безопасна для детей

© AP Photo / Ng Han Guan
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (191)
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Ученые пришли к выводу, что вакцина от COVID-19 CoronaVac хорошо переносилась, была безопасна и вызывала иммунный ответ у детей и подростков.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Разработанная в Китае вакцина от коронавируса CoronaVac эффективна и безопасна для детей от трех лет, передает РИА Новости. Данные следуют из результатов первой и второй фаз испытаний вакцины на детях, опубликованных в научном журнале Lancet.

Вакцина CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. была протестирована на группе детей от трех до 17 лет. В первой фазе испытаний, которая проводилась с 31 октября по 2 декабря 2020 года, приняли участие 72 человека. Во второй фазе, проводившейся с 12 декабря по 30 декабря того же года, - 480 участников.

Беременная женщина, архивное фото
© CC0 / Pixabay / Sylbohec
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После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в три микрограмма – в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела не выявлены.

У 26% детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, были зафиксированы побочные реакции в течение 28 дней после вакцинации. Также их отметили у 29% детей, получивших дозу в три микрограмма. В большинстве случаев побочная реакция представляла собой боль в месте укола.

По итогам испытаний ученые пришли к выводу, что вакцина CoronaVac хорошо переносилась, была безопасна и вызывала иммунный ответ у детей и подростков.

В июне Всемирная организация здравоохранения одобрила CoronaVac для чрезвычайного использования.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (191)

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Теги:
ученые, дети, вакцинация, Китай

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