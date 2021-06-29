ВОЗ: уровень антител не должен влиять на решение вакцинироваться

Представитель ВОЗ добавила, что вакцинация является наиболее действенным способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. При принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит ориентироваться на результат теста, показывающий уровень антител. Об этом в беседе с РБК заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

По ее словам, для точной оценки иммунитета необходимо наличие сложных лабораторий и различных научных уровней. Тест на антитела будет положительным даже при бессимптомном течении болезни, поэтому его результаты не должны влиять на то, будет человек прививаться или нет. Подобные исследования предназначены скорее для научных целей, объяснила специалист.

"Присутствие определенных антител в "обычных тестах" не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", — добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация рассматривает вакцинацию как наиболее действенный способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями и работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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