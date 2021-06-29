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Лаборатория

Индийский штамм доминирует в России - он обнаружен у 90% заболевших COVID

© Sputnik / Alexander Kriazhev
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (192)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210629/35295312/indiyskiy-shtamm-dominiruet-v-rossii-on-obnaruzhen-u-90-zabolevshikh-covid.html

Ученые уточнили, что российская вакцина "Спутник V" эффективна при борьбе с индийским штаммом коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. У 90 процентов заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм, передает РИА Новости. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он также призвал, вакцинироваться даже тех, кто уже переболел. Это позволит иметь высокие титры антител в крови, которые нейтрализуют вирус. 

"Сейчас мы знаем, что наша страна обладает эффективной вакциной против COVID-19, это вакцина "Спутник V", которую надо максимально быстро и широко использовать, чтобы прекратить пандемию, во всяком случае, на территории России, так как это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания", — добавил Гинцбург.

Он уточнил, что если прививочная кампания не достигнет своих целей, то доля тяжелых и летальных случаев с одного-двух процентов может вырасти до пяти-десяти. Чтобы избежать этого сценария, необходимо в течение двух-четырех месяцев привить 70 процентов населения.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (192)

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