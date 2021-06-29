Почти половина взрослого населения ЕС полностью привита от коронавируса

О темпах вакцинации в Европейском союзе рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от COVID-19, передает РИА Новости.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

"Сорок один процент полностью вакцинирован", – сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей Европейского союза.

При этом более 60% получили первую дозу прививки от коронавируса, уточнила фон дер Ляйен.

В Молдове более 700 тысяч жителей в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19. Две инъекции получили свыше 230 тысяч человек.

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