17:10 29 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD18.00
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.66
Поиск
Вакцинация от коронавируса

Почти половина взрослого населения ЕС полностью привита от коронавируса

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июне 2021 (193)
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33831983.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210629/35297634/pochti-polovina-vzroslogo-naseleniya-es-polnostyu-privita-ot-koronavirusa.html

О темпах вакцинации в Европейском союзе рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от COVID-19, передает РИА Новости.

Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
Итальянский эксперт назвал дату, когда могут одобрить "Спутник V" в ЕС

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.

"Сорок один процент полностью вакцинирован", – сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей Европейского союза.

При этом более 60% получили первую дозу прививки от коронавируса, уточнила фон дер Ляйен.

В Молдове более 700 тысяч жителей в ходе кампании по иммунизации привиты первой дозой одной из вакцин от COVID-19. Две инъекции получили свыше 230 тысяч человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июне 2021 (193)

По теме

Вакцинированным гражданам ЕС разрешили свободно перемещаться по Европе
В ЕС полностью вакцинированы от COVID-19 около 100 миллионов человек
Источник: ЕС хочет покончить с пандемией в 2022 году
Теги:
вакцинация, ВОЗ, ЕС

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лето в Кишиневе
Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе
Россия: Робот из Перми предсказал победу Франции на Евро-2020
Видео: робот Алекс из Перми "предсказал" победу Франции на Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться