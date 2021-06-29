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Экс-президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото

СМИ: экс-президент Украины перенес операцию на сердце

© Sputnik / Евгений Котенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210629/35300141/smi-eks-prezident-ukrainy-perenes-operatsiyu-na-serdtse.html

Украинские СМИ сообщают, что первый президент Украины Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце.

В украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом, в частности, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в окружении политика.

По информации издания операция была плановой, пишет РИА Новости

"Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате. Он восстанавливается после операции", — говорится в сообщении.
Сейчас политик чувствует себя хорошо, хирургическое вмешательство прошло по плану.

Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год, в январе исполнилось 87 лет. В июле 2020 года он возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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