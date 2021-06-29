СМИ: экс-президент Украины перенес операцию на сердце

В украинских средствах массовой информации появились сообщения о том, что экс-президент Украины Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом, в частности, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в окружении политика.

По информации издания операция была плановой, пишет РИА Новости.

"Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук находится в больничной палате. Он восстанавливается после операции", — говорится в сообщении.

Сейчас политик чувствует себя хорошо, хирургическое вмешательство прошло по плану.

Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год, в январе исполнилось 87 лет. В июле 2020 года он возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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