В правительстве РФ оценили ситуацию с производством вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о том, сколько доз вакцин было выпущено в России и каковы планы по выпуску препаратов против коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. В России было произведено 36,7 миллиона комплектов четырех видов вакцин против коронавируса. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

"Наши предприятия сегодня делают их на 12 площадках, в первую очередь это "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". На сегодня суммарно по всем вакцинам в гражданский оборот выпущено 36,7 миллиона комплектов", - сказал Мантуров на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

При этом он отметил, что российские предприятия-производители сообщили о готовности выпустить в июле еще около 30 миллионов комплектов.

"Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести в общей сложности около 30 миллионов комплектов доз вакцин. Будем стремиться дальше идти по нарастающей, в том числе, за счет подключения новых площадок", – добавил глава Минпромторга РФ.

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