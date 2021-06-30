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Вакцинация

Врач рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (203)
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Специалист добавила, что для достижения коллективного иммунитета вакцинацию от COVID-19 надо проводить через полгода после болезни или предыдущей вакцинации.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Ревакцинация от COVID-19 раз в шесть месяцев не способна даже теоретически "нагрузить" организм, так как уровень антител к этому времени существенно снижается. Об этом рассказала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы "Сколково" Марина Велданова.

Беременная женщина, архивное фото
© CC0 / Pixabay / Sylbohec
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия находится в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в таких случаях применяется экстренная вакцинация. По ее словам, проводить вакцинацию от коронавируса следует без учета гуморального иммунитета. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от COVID-19 надо проводить через полгода после болезни или предыдущей вакцинации.

"В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в настоящее время рекомендовано проводить ревакцинацию через шесть месяцев, опираясь на накопленные данные о том, что содержание антител к этому времени существенно снижается. Риск "дополнительной" нагрузки на организм даже теоретически маловероятен", - отметила эксперт, отвечая на вопрос о том, может ли ревакцинация перегрузить организм, если у человека еще есть антитела.

Она объяснила это тем, что в жизни мы постоянно подвергаемся воздействию различных агентов, на которые возникает реакция иммунитета и чаще всего даже не замечаем этого.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (203)

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