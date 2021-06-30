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Пандемия

В ЕС рассказали о сроках формирования коллективного иммунитета

© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (203)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210630/35304256/v-es-rasskazali-o-srokakh-formirovaniya-kollektivnogo-immuniteta.html

Ситуацию с формированием коллективного иммунитета значительно осложняет факт появления новых штаммов коронавируса.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Сроки формирования в Европейском союзе коллективного иммунитета от COVID-19 пока назвать нельзя. Об этом заявил для РИА Новости представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC - ведомства Европейского союза, созданного в целях укрепления защиты Европы от инфекционных болезней).

Продуктовый рынок Сан-Мигель в Мадриде, закрытый из-за ограничительных мер в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.
© Sputnik / Алехандро Мартинез Велез
В ЕС представили электронный сертификат о вакцинации

"Текущая цель развертывания вакцинации против COVID-19 в ЕС и Европейской экономической зоне - защитить тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого (течения - прим. ред.) заболевания, госпитализации и смерти. Поэтому большинство стран изначально уделяли приоритетное внимание пожилым людям, лицам, проживающим в учреждениях длительного ухода, и лицам с сопутствующими заболеваниями, подвергающими их риску тяжелой формы COVID-19", - отметил специалист.

Представитель ECDC добавил, что пока не ясно, как долго вакцина защищает человека, ситуация осложняется тем, что появляются новые штаммы. Кроме того, страны ЕС и ЕЭЗ весьма отличаются друг от друга с точки зрения охвата вакцинацией и эпидемиологической ситуации.
"Из-за факторов, описанных выше, невозможно оценить, когда в ЕС может быть достигнут так называемый коллективный иммунитет", - сказал представитель центра, среди функций которого надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (203)

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Теги:
вакцинация, ЕС

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