В ЕС рассказали о сроках формирования коллективного иммунитета

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Сроки формирования в Европейском союзе коллективного иммунитета от COVID-19 пока назвать нельзя. Об этом заявил для РИА Новости представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC - ведомства Европейского союза, созданного в целях укрепления защиты Европы от инфекционных болезней).

"Текущая цель развертывания вакцинации против COVID-19 в ЕС и Европейской экономической зоне - защитить тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого (течения - прим. ред.) заболевания, госпитализации и смерти. Поэтому большинство стран изначально уделяли приоритетное внимание пожилым людям, лицам, проживающим в учреждениях длительного ухода, и лицам с сопутствующими заболеваниями, подвергающими их риску тяжелой формы COVID-19", - отметил специалист.

Представитель ECDC добавил, что пока не ясно, как долго вакцина защищает человека, ситуация осложняется тем, что появляются новые штаммы. Кроме того, страны ЕС и ЕЭЗ весьма отличаются друг от друга с точки зрения охвата вакцинацией и эпидемиологической ситуации.

"Из-за факторов, описанных выше, невозможно оценить, когда в ЕС может быть достигнут так называемый коллективный иммунитет", - сказал представитель центра, среди функций которого надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

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