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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Захарова ответила на критику за осуждение закона о запрете иностранцам владеть землей

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210630/35305012/Zakharova-otvetila-na-osuzhdenie-zakona-o-zaprete-inostrantsam-vladet-zemley.html

Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику в западной прессе России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "следуют в русле политики притеснений и дискриминации".

Мария Захарова
© Photo : Telegram / Мария Захарова
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Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в законную силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым, передает РИА Новости.

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, в "западной прессе" волной прошло очередное осуждение России за то, что российские законы по ограничению оборота земельных участков на некоторых территориях для иностранных граждан "юридически ничтожны" и "следуют в русле политики притеснений и дискриминации". По ее словам, например, МИД Украины "бушевал не по-детски".

"Как-то за кадром этого "праведного гнева" осталась информация о том, что, например, во второй половине июня официальный Токио принял целый ряд законов, направленных на "укрепление национальной безопасности". Особый интерес вызывает закон от 16 числа. Новый акт резко ужесточает регулирование сделок с землей, расположенной рядом с целыми классами объектов и учреждений. Среди них: военные части, атомные станции, некие "объекты критической инфраструктуры" и участки в приграничных районах", - написала Захарова.
Она пояснила, что, согласно принятым японским законам, законодатель ставит довольно жесткие рамки для иностранцев, которые захотят приобрести землю в ограниченных "особых зонах", делая покупку не только невыгодной, но практически бессмысленной – власти получают право заключить владельца земли в тюрьму сроком до двух лет, если суд сочтет использование частной собственности "ненадлежащим". Захарова добавила, что параллельно с этой мерой продолжается выдавливание зарубежных инвесторов из японских корпораций.

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Теги:
Мария Захарова, Россия

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