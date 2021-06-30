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Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился

POOL
Общество
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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (205)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210630/35306616/Vladimir-Putin-rasskazal-kakoy-vaktsinoy-privilsya.html

Президент России сообщил во время "Прямой линии", что привился вакциной от коронавируса "Спутник V".

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Президент России сообщил во время "Прямой линии", что привился вакциной "Спутник V". Президент отметил, что после второй прививки у него была небольшая температура, а утром у него уже было 36,6.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Прививочная жара: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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Тема:
Коронавирус в июне 2021 (205)

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Теги:
вакцинация, Россия, Владимир Путин

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