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Вакцинация от Covid-19. Архивное фото

Как вести себя после вакцинации от COVID-19 – рекомендации Роспотребнадзора

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации гражданам о том, как следует вести себя после вакцинации от коронавируса.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации о том, что следует делать после вакцинации и чего нужно избегать. 

О том, как вести себя после вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как вести себя после вакцинации от COVID-19 – рекомендации Роспотребнадзора
© Photo : Роспотребнадзор
Как вести себя после вакцинации от COVID-19 – рекомендации Роспотребнадзора

В частности, отмечается, что в первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, при этом принимать душ можно. Также рекомендуется ограничить прием алкоголя.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", – подчеркивается в сообщении.

Как разъяснил Роспотребнадзор, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит.

"Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку", - добавило надзорное ведомство.

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Теги:
коронавирус, вакцинация

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