Как вести себя после вакцинации от COVID-19 – рекомендации Роспотребнадзора

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала рекомендации о том, что следует делать после вакцинации и чего нужно избегать.
О том, как вести себя после вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте надзорного ведомства.
В частности, отмечается, что в первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, при этом принимать душ можно. Также рекомендуется ограничить прием алкоголя.
"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", – подчеркивается в сообщении.
Как разъяснил Роспотребнадзор, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, переживать не стоит.
"Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией может только вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и прерываются пути передачи вируса от человека человеку", - добавило надзорное ведомство.
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