Убийственная жара: в Канаде число жертв выросло до 100

Также значительная доля жертв относилась к категории пожилых людей и тех, у кого были проблемы со здоровьем.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В канадском городе Ванкувер полиция приняла более 100 сообщений по факту внезапной смерти из-за аномальной жары, которая установилась в эти дни. Об этом сообщил национальный телеканал CBC со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

Согласно прогнозам, такая температура сохранится в канадском регионе в ближайшие несколько дней, передают Известия.

"Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за нее. Наши офицеры по-прежнему делают все возможное, чтобы обезопасить людей, вне зависимости от обстоятельств и сложностей", — сказал представитель канадской полиции Стив Аддисон.

Отмечается, что на официальном уровне причины большинства смертей еще не были определены, но по предположениям правоохранительных органов, погибшие стали жертвами неблагоприятной погоды. Также значительная доля жертв относилась к категории пожилых людей и тех, у кого были проблемы со здоровьем.

Во вторник, 28 июня, в Канаде был зафиксирован очередной температурный рекорд - жара достигла 49,5 градуса.

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