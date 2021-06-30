Судьи из Румынии жестко раскритиковали Майю Санду

Три ассоциации румынских судей и прокуроров обвинили президента Молдовы Майю Санду и публично осудили "серьезные посягательства на независимость судебной системы, демократию и верховенство закона в республике".

БУХАРЕСТ, 30 июн – Sputnik. Ассоциация румынских магистрантов (AMR), Ассоциация судей по защите прав человека (AJADO) и Ассоциация прокуроров Румынии (APR) раскритиковали президента Молдовы Майю Санду, сообщает ro.sputnik.md.

Указанные организации обвинили Санду и публично осудили "серьезные посягательства на независимость судебной системы, демократию и верховенство закона в Республике Молдова". Повод – действий президента РМ, которая отменила указ о назначении председателя Апелляционной палаты Кишинева "без соблюдения процедурных шагов".

Таким образом, румынские судьи выразили солидарность с Ассоциацией судей Республики Молдова.

В заявлении магистрантов из страны-соседки отмечается, что "в правовом, демократическом государстве, как провозглашено в статье 1 пункте 3 Конституции Республики Молдова, в качестве высших и гарантированных ценностей достоинство человека, его права и свободы, справедливость, юстиция должны быть независимы от любого политического влияния, прямого или косвенного".

"Действия президента Майи Санду, из которых следует, что она стремится к политическому подчинению правосудия в Республике Молдова, недопустимы", – считают судьи, подчеркивая, что "серьезность этих действий еще больше, поскольку есть попытки оправдать их во имя предполагаемых европейских ценностей или во имя поддержки европейских организаций".

В частности, магистранты указали, что 28 мая "без того, чтобы предложить Высшему совету магистратуры, президент Майя Санду издала президентский указ, которым своей властью отменила указ от 2 сентября 2020 года, постановив прекратить полномочия судьи Владислава Климы, председателя Апелляционной палаты Кишинева, на том основании, что стали известны "новые обстоятельства, связанные с проведением конкурса" по его отбору и продвижению на соответствующую руководящую должность".

Также румынские судьи публично попросили Санду "не использовать юстицию в политических разборках". В отношении "тревожного упущения и недопустимого нарушения независимости правосудия нижеподписавшиеся ассоциации поддержат усилия Ассоциации судей Республики Молдова в органах Европейской ассоциации судей, Ассоциации MEDEL, профессиональных ассоциациях судей и прокуроров из стран ЕС для их корректного и полного информирования".

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