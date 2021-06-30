Инцидент в Париже: полиция застрелила мужчину, угрожавшего детям ножом

При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, однако стражи порядка смогли его обезвредить.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Угрожавший детям мужчина, вооруженный ножом, был застрелен в среду сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио France Bleu.

Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00 (17.00 по кишиневскому времени). Сотрудники службы железнодорожной безопасности заметили мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания он пытался бежать, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.

Сообщается, что рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.

По предварительной версии, инцидент не был связан с терроризмом. Ведется расследование.

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