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Медицинский работник. Архивное фото

Oпубликован расширенный список симптомов COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (2)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35319404/rasshirennyy-spisok-simptomov-covid-19.html

В Великобритании ученые решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Британские ученые составили расширенный список ранних проявлений COVID-19, поскольку официальные медицинские рекомендации, принятые в Великобритании, до сих пор включают очень ограниченный набор симптомов для предварительной диагностики COVID-19.

Исследователи опубликовали статью в журнале The BMJ, в которой перечисляют более широкий набор признаков, который, по их мнению, позволит выявлять больше случаев коронавирусной инфекции на ранней стадии или протекающих в легкой форме, сообщает РИА Новости.

Симптомы
© CC0 / Pixabay / Mojpe
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До сих пор в перечень основных признаков COVID-19 в Британии были включены лихорадка, кашель, потеря обоняния или вкуса. При этом о потере вкуса или запаха сообщали 70% заболевших, о кашле — 63%, а о высокой температуре — только 45%.

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье (Alex Crozier) вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений решили составить расширенный список симптомов, характерных для самых ранних стадий коронавирусной инфекции. Для этого они прежде всего проанализировали документы официальных международных организаций.

Всемирная организация здравоохранения делит симптомы COVID-19 на три группы: наиболее распространенные, редкие и требующие немедленного медицинского вмешательства. К первой группе относятся лихорадка, кашель, усталость и потеря вкуса или запаха; ко второй — першение в горле, головная боль, боль в мышцах и теле, диарея, зуд и покраснение пальцев рук и ног, покраснение или раздражение глаз; к третьей — затруднение дыхания, боль в груди, потеря подвижности и спутанность сознания.

© AFP 2021 / Punit Paranjpe
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Так как ни один из симптомов не может служить для достоверной диагностики заболевания, авторы предлагают использовать в ранней диагностике COVID-19 наряду с официальными рекомендациями и тестами ПЦР, комбинации признаков и стратифицированный по возрастным группам подход.

По оценкам авторов, официальный набор — кашель, лихорадка, потеря запаха или вкуса — позволяет выявить только 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, потеря запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

Для молодых людей до 17 лет наиболее показательный признак — головная боль, для лиц, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Такой подход, по мнению исследователей, увеличит выявляемость коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, что поможет быстрее справиться с пандемией.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (2)

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Теги:
британские ученые, симптомы, коронавирус

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