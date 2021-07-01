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Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

Конкурс имени Андрея Стенина-2021 открыл онлайн-голосование

© Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35322457/konkurs-imeni-andreya-stenina-2021-otkryl-online-golosovanie.html

С первого июля любой пользователь интернета может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. С первого июля любой пользователь интернета может выбрать лучшую по его мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина-2021: онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта конкурса.

Фотокорреспондент Андрей Стенин.
© Sputnik / Damir Bulatov
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Чтобы принять участие в голосовании, необходимо иметь аккаунт в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter или китайском сервисе Weibo. Голосование открыто до 23.59 (Мск) 31 июля. Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксаны Олейник, онлайн-голосование, ставшее уже доброй традицией конкурса, - не только своего рода формат народного жюри в оценке работ конкурсантов.

"Те интернет-пользователи, которые принимают участие в голосовании, обладают чутьем настоящих ценителей фото и хотят узнать и понять как можно больше в мире современной фотографии. И мы счастливы, что в этом им как раз и помогают работы тех, кто представляет самое лучшее и яркое в мире молодой международной фотожурналистики, – наших лауреатов", – подчеркнула Олейник.

Кто получит главную награду конкурса имени Стенина – Гран-при, а также как распределятся призовые места в номинациях конкурса, станет известно в сентябре. В первый месяц осени конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на сайте stenincontest.ru | stenincontest.com.

В планах конкурса дать также старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года. 

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.

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Теги:
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