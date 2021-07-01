15:09 01 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Лаборатория

В ВОЗ рассказали, как снизить распространение "черной плесени"

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (3)
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/03/33849868.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35323237/voz-snijenie-rasprostranenie-chernaea-pleseni.html

"Черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Наибольшую опасность заболевание представляет для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса. По мнению специалистов, это поможет снизить шансы заразиться грибком. Об этом для РИА Новости заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Жители Ирака. Архивное фото
© AFP 2021 / Ahmad Al-Rubaye
В Ираке зафиксированы случаи смерти из-за "черной плесени"

Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких, как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.

Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Ситуация в Индии в связи с коронавирусом
© Sputnik / Идрис Мухамед
Индия задыхается от "черной плесени"

Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности, вентиляторы.

Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (3)

По теме

Ученые выявили новый способ заражения коронавирусом
Врач рассказала, опасна ли ревакцинация от коронавируса
"Удалили глаз из-за поражения грибком": правда и мифы об эпидемии плесени
Теги:
болезнь, госпитализация, ВОЗ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
USA: Excavations on partial building collapse continue as death toll rises to 16
Видео: число жертв после обрушения дома в Майами выросло до 16
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться