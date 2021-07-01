Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Пока не установлены санкции за нарушение закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает РИА Новости.

Изменения внесли в постановление "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект подготовили во исполнение перечня поручений Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли инициативу на рассмотрение депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечали ранее авторы проекта.

По их мнению, этот закон не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа. При этом возможность для научных дискуссий и научных изысканий по теме сохраняется.

Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.

Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.

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