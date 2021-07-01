13:06 01 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Президент РФ В. Путин

Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

© Sputnik / Vladimir Smirnov
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/35000254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35323632/putin-zakon-zapret-uravnivanie-roli-sssr-i-germania-voyna.html

Пока не установлены санкции за нарушение закона. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, передает РИА Новости.
Изменения внесли в постановление "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В городах и селах Молдовы сохраняют память о павших в Великой Отечественной. Мемориал в селе Олэнешты
© Photo : Евгений Паскарь
Память об общей Великой Победе объединяет народы бывшего СССР

Проект подготовили во исполнение перечня поручений Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли инициативу на рассмотрение депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, где цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих отождествляются с преступлениями нацизма и солдат вермахта.

"Считаем категорически недопустимым смешивание и (или) отождествление действий защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей, с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", — отмечали ранее авторы проекта.

Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
Статья Путина о начале ВОВ будет опубликована в германском издании

По их мнению, этот закон не позволит зарабатывать политический капитал на принижении подвига советского народа. При этом возможность для научных дискуссий и научных изысканий по теме сохраняется.
Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.

Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. Противостояние длилось 1418 дней и завершилось разгромом стран фашистского блока. Его жертвами стали около 26,6 миллиона советских граждан, это 40 процентов всех людских потерь во Второй мировой войне.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мифы и легенды Второй мировой войны
Путин - об Украине, Байдене и высокой обороноспособности России
Эхо войны: на Соломоновых Островах сдетонировал снаряд времен Второй мировой
Теги:
Россия, закон, Вторая мировая война, Владимир Путин

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
Germany: Bavaria hit by storm with railway lines damaged
Видео: шторм в Баварии нарушил железнодорожное сообщение
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться