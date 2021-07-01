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Дактилоскопическая регистрация

Президент России подписал закон об обязательной дактилоскопии для мигрантов

© Sputnik / Sergei Piatakow
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35324490/putin-podpisal-zakon-otpeceatki-palitsev-dlya-migrantov.html

Исключение составляют только граждане Белоруссии и дети, не достигших возраста шести лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранцы, приезжающие в Россию в безвизовом режиме на длительный период, будут обязательно сдавать отпечатки пальцев, проходить биометрию и медосвидетельствование, передает РИА Новости. Исключение составляют только граждане Белоруссии и дети до шести лет.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Москва во время режима самоизоляции
© Sputnik / Максим Блинов
В России обязали всех трудовых мигрантов сдавать отпечатки пальцев

Ранее приезжающие в Россию трудовые мигранты должны проходить дактилоскопию и медкомиссию только при оформлении патента на работу. Иностранцы, которые приезжают с другими целями, или приезжие из стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) делать этого были не обязаны.

Законопроект об обязательной дактилоскопической регистрации, фотографировании и медицинском освидетельствовании всех иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в страну без визы, в ГД внесло правительство России. Изменения внесены в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ".

В поправках, одобренных нижней палатой парламента во втором чтении, содержалось также уточнение о том, что указанные положения законопроекта "не распространяются на иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Для всех остальных иностранцев, прибывших в РФ, устанавливается обязанность прохождения медосвидетельствования и биометрических процедур: для въехавших в страну с целью осуществления трудовой деятельности - в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ, а для прибывших на длительный срок (свыше 90 дней) по иным причинам – в течение 90 дней.

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