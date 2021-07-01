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Самолет

Видео: самолет молдавской авиакомпании едва не столкнулся с лайнером в Бразилии

© Sputnik / Marina Listseva
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/1c/35286868.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35324957/samolet-moldavskoy-aviakompanii-edva-ne-stolknulsya-s-drugim-laynerom-v-brazilii.html

Инцидент произошел при посадке лайнеров в аэропорту Сан-Паулу. Как произошедшее прокомментировали в Органе гражданской авиации, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Самолет молдавской авиакомпании едва не столкнулся с другим лайнеров во время посадки в аэропорту в Бразилии. В Органе гражданской авиации (ОГА) Молдовы сообщили, что ведомству известно об этом инциденте – об этом компанию проинформировал авиаперевозчик.

"Согласно чикагской конвенции ответственным за расследование случившегося считает орган в стране, в которой это произошло. После того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего, Орган гражданской авиации Молдовы официально проинформируют", – отметила пресс-секретарь ОГА Ирина Бодоликэ.

Речь идет об авиакомпании, которая занимается грузоперевозками.

Благодаря диспетчерам самолет компании, зарегистрированный в Республике Молдова, успел вовремя выполнить необходимые маневры и избежать столкновения.

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Теги:
Бразилия, Молдова, самолет

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