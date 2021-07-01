Видео: самолет молдавской авиакомпании едва не столкнулся с лайнером в Бразилии

Инцидент произошел при посадке лайнеров в аэропорту Сан-Паулу. Как произошедшее прокомментировали в Органе гражданской авиации, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Самолет молдавской авиакомпании едва не столкнулся с другим лайнеров во время посадки в аэропорту в Бразилии. В Органе гражданской авиации (ОГА) Молдовы сообщили, что ведомству известно об этом инциденте – об этом компанию проинформировал авиаперевозчик.

"Согласно чикагской конвенции ответственным за расследование случившегося считает орган в стране, в которой это произошло. После того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего, Орган гражданской авиации Молдовы официально проинформируют", – отметила пресс-секретарь ОГА Ирина Бодоликэ.

Речь идет об авиакомпании, которая занимается грузоперевозками.

Благодаря диспетчерам самолет компании, зарегистрированный в Республике Молдова, успел вовремя выполнить необходимые маневры и избежать столкновения.

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