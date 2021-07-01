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Паспорт и вакцина. Иллюстративное фото

Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (4)
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Sputnik Молдова
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На территории Евросоюза с первого июля вступает в действие единая система COVID-сертификатов, позволяющая свободно перемещаться по Европе.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Документы, содержащие информацию о вакцинации и упрощающие передвижение людей по Евросоюзу, ЕК предложила ввести в середине марта, предполагая, что система сертификатов заработает до начала летнего сезона отпусков. После этого законопроект обсуждался и одобрялся в Совете стран ЕС и Европарламенте.

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С первого июля единые коронавирусные сертификаты начинают свое действие в Евросоюзе, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что документы позволят их обладателям перемещаться по Евросоюзу без задержек на границе – без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Сертификаты будут представлять собой QR-коды, предоставляемые на бесплатной основе. Выдачу их в каждой стране наладят национальные власти, но во всем ЕС сертификаты будут признаны.

Всего доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте, при этом действительны они на строго ограниченное время – 12 месяцев.

ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию коронавирусных сертификатов и с третьими странами.

По информации информагентства, несколько дней назад Еврокомиссия официально сообщила, что 20 из 27 государств Евросоюза уже подключились к системе COVID-сертификатов и выпускают их для поездок по союзу. Свой сертификат в середине июня уже получила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен для своего рабочего турне по странам союза.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (4)

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