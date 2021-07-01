Новые детали об инциденте с молдавским самолетом: в шаге от аварии в воздухе

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Бразильская пресса раскрыла подробности авиапроисшествия с участием молдавского самолета, который едва не столкнулся с другим лайнером в аэропорту Сан-Паулу.

Местные СМИ уточняют, что инцидент произошел 28 июня. Boeingul 747, зарегистрированный в Молдове, совершил зигзагообразные маневры, чтобы избежать столкновения с другим лайнером, который находился перед ним.

Ранее в Органе гражданской авиации (ОГА) Молдовы Sputnik сообщили, что ведомству известно об этом инциденте – компанию проинформировал авиаперевозчик.

"Согласно чикагской конвенции, ответственным за расследование случившегося считает орган в стране, в которой это произошло. После того, как будут установлены все обстоятельства произошедшего, Орган гражданской авиации Молдовы официально проинформируют", – отметила пресс-секретарь ОГА Ирина Бодоликэ.

Речь идет об авиакомпании, которая занимается грузоперевозками.

Благодаря диспетчерам самолет компании, зарегистрированный в Республике Молдова, успел вовремя выполнить необходимые маневры и избежать столкновения.

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