В ЕС рассказали, защищают ли одобренные вакцины от штамма "дельта"

Сейчас во всех странах ЕС одобрены четыре препарата от коронавируса: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", передает РИА Новости. Об этом заявил глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери.

"Мы знаем об опасениях, вызванных быстрым распространением варианта "дельта" и других мутаций вируса. Четыре вакцины в ЕК, как кажется, защищают против (мутаций - ред.), которые циркулируют в Европе, включая вариант "дельта", - сказал он на брифинге.

Сейчас во всех странах ЕС одобрены четыре препарата от коронавируса: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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