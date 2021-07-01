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Вакцина

В ЕС рассказали, защищают ли одобренные вакцины от штамма "дельта"

© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (8)
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Sputnik Молдова
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Сейчас во всех странах ЕС одобрены четыре препарата от коронавируса: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Все четыре вакцины от коронавируса, которые централизованно одобрены в Евросоюзе, защищают от штамма "дельта", передает РИА Новости. Об этом заявил глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери.

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© Sputnik / Iliya Pitalev
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"Мы знаем об опасениях, вызванных быстрым распространением варианта "дельта" и других мутаций вируса. Четыре вакцины в ЕК, как кажется, защищают против (мутаций - ред.), которые циркулируют в Европе, включая вариант "дельта", - сказал он на брифинге.

Сейчас во всех странах ЕС одобрены четыре препарата от коронавируса: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. 

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (8)

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Теги:
ЕС, вакцинация

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