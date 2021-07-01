Капризы российской погоды: на Чукотке - снег, в Москве - жара

Июль никак не хочет уступать июню по непредстказуемости погоды - такие выводы напрашиваются из наблюдений и прогнозов синоптиков.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В ряде населенных пунктов северо-востока Чукотки первое июля началось оригинально: снегопадом, пишет РИА Новости.

Как сообщило правительство российского региона в Instagram, "первого июля Чукотку посетил снег. Он зашел в гости в Нутэпэльмен, Ванкарем, Амгуэма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чукотка сегодня (@chukotka_2day)

Снег также выпал в горах Эгвекинота. Местные жители не оставили событие без комментариев, например, такого: "Было солнце, было лето, но куда все делось это..."

Пока на Чукотке пытаются согреться, в Москве с ужасом ждут новый виток жары.

К середине следующей недели столбики термометров в российской столице начнут "штурмовать 30-градусную высоту" - об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26.

В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, который принесет солнечную и сухую, но не такую жаркую погоду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova