22:26 01 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.38
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Девушка под зонтом во время снегопада

Капризы российской погоды: на Чукотке - снег, в Москве - жара

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/01/35330666.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35330819/Kaprizy-rossiyskoy-pogody-na-Chukotke-sneg-v-Moskve-zhara.html

Июль никак не хочет уступать июню по непредстказуемости погоды - такие выводы напрашиваются из наблюдений и прогнозов синоптиков.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В ряде населенных пунктов северо-востока Чукотки первое июля началось оригинально: снегопадом, пишет РИА Новости.

Как сообщило правительство российского региона в Instagram, "первого июля Чукотку посетил снег. Он зашел в гости в Нутэпэльмен, Ванкарем, Амгуэма".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Чукотка сегодня (@chukotka_2day)

Снег также выпал в горах Эгвекинота. Местные жители не оставили событие без комментариев, например, такого: "Было солнце, было лето, но куда все делось это..."

Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах
© Sputnik / Mihai Caraus
Самый точный прогноз погоды: ожидается жара и грозы

Пока на Чукотке пытаются согреться, в Москве с ужасом ждут новый виток жары. 

К середине следующей недели столбики термометров в российской столице начнут "штурмовать 30-градусную высоту" - об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26.

В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, который принесет солнечную и сухую, но не такую жаркую погоду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: жара, футбол и наводнение - лучшие фото Sputnik за июнь
Жара продолжается: продукты, которые нужно есть летом
Теги:
климат, аномальная жара, погода

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
USA: Virgin Orbit's Boeing 747-400 helps bring satellites into orbit
Видео: Boeing-747 помогает вывести спутники на орбиту
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться