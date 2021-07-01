Капризы российской погоды: на Чукотке - снег, в Москве - жара

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В ряде населенных пунктов северо-востока Чукотки первое июля началось оригинально: снегопадом, пишет РИА Новости.
Как сообщило правительство российского региона в Instagram, "первого июля Чукотку посетил снег. Он зашел в гости в Нутэпэльмен, Ванкарем, Амгуэма".
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Снег также выпал в горах Эгвекинота. Местные жители не оставили событие без комментариев, например, такого: "Было солнце, было лето, но куда все делось это..."
Пока на Чукотке пытаются согреться, в Москве с ужасом ждут новый виток жары.
К середине следующей недели столбики термометров в российской столице начнут "штурмовать 30-градусную высоту" - об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26.
В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, который принесет солнечную и сухую, но не такую жаркую погоду.
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