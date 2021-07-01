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Астронавт НАСА в открытом космосе

Возраст не помеха: американка ждала полета в космос 60 лет, и дождалась

© Photo : Twitter / NASA / Chris Cassidy
Общество
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Уолли Фанк должна была полететь в космос еще в 1961 году в рамках программы "Женщины в космосе - Меркурий 13", но программу свернули.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Американка Уолли Фанк, готовившаяся к полету в космос в начале 1960-х годов, полетит 20 июля на корабле компании Amazon вместе с основателем этой компании Джеффом Безосом и его братом Марком Безосом, передает РИА Новости. Женщине исполнилось 82 года.

"Никто не ждал (космического полета) дольше. В 1961 году Уолли Фанк была лучшей в своем классе в рамках программы "Женщины в космосе" - "Меркурий 13". Несмотря на завершение подготовки, программу отменили, и никто из 13 человек не полетел. Время пришло. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля как почетный гость", - написал Безос в своем аккаунте в Instagram.

Ранее сообщалось, что место на полет в космос с основателем Amazon Джеффом Безосом и его братом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов. Онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля, провела компания Blue Origin, которой владеет Джефф Безос.

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© Photo : Nick Hague
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New Shepard – многоразовый космический корабль для коммерческих полетов. По технологии компании, весь полет продолжается около 10 минут: корабль стартует с космодрома в Техасе, после отделения капсулы с экипажем разгонная ступень совершает вертикальную посадку, капсула поднимается на высоту около 105 километров над поверхностью Земли, после чего совершает приземление на парашютах. На данный момент проведено 15 тестовых полетов New Shepard, все они прошли в беспилотном режиме. Последний из них, состоявшийся в середине апреля, также прошел без экипажа, но перед стартом была проведена "репетиция" будущего пилотируемого полета.

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