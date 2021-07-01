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Какому цвету сетчатки вредны лучи солнца

Когда глаза боятся: какому цвету сетчатки вредны лучи солнца

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210701/35334015/Kogda-glaza-boyatsya-kakomu-tsvetu-setchatki-vredny-luchi-solntsa.html

В Роскачестве рассказали, какая сетчатка глаз наиболее уязвима к воздействию солнечных лучей, особенно в летние дни.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. При воздействии солнечных лучей сетчатка людей со светлыми глазами больше уязвима, в то время как люди с темными глазами рискуют меньше. Об этом говорится в сообщении АНО "Российская система качества" (Роскачество), пишет РИА Новости.

"Особая осторожность – голубоглазым. Уязвимы глаза всех оттенков, но, безусловно, карие – в меньшей степени", - говорится в материалах организации. Причина - в уровне меланина: этот пигмент отвечает за поглощение световых лучей и препятствует отражению и рассеянию света по сетчатке. "Поэтому повреждение сетчатки у людей со светлыми глазами (серые, голубые и так далее), то есть с меньшим содержанием этого пигмента, встречается чаще", - поясняют эксперты.

Офтальмологи считают,  что носить очки от солнца нужно всем, особенно когда в глаза попадают прямые солнечные лучи. Но при выборе этого аксессуара нужно учитывать множество факторов, а более темные очки не означают лучшую защиту.

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"Если взять достаточно темные очки без ультрафиолетового блока, зрачок в таких очках расширяется, в глаз попадает больше утльтрафиолета, чем попало бы, если бы человек был вообще без очков. Поэтому обязательно приобретайте затемненные очки с ультрафиолетовым блоком", - рекомендует Роскачество.

Линзы с поляризацией защищают глаза от слепящих бликов, которые возникают при отражении лучей солнца от горизонтальных поверхностей; эксперты поясняют, что такой свет может раздражать и даже на время ослеплять глаза. Оптика с поляризационными свойствами позволяет воспринимать лучи света только по вертикали, а такой свет позволяет глазам лучше распознавать цвета и контрасты.

© REUTERS / Jennifer Lorenzini
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Очки должны защищать от обоих типов солнечного излучения - лучей типа "А", c излучением в диапазоне 400–315 нанометров, и "В" - с диапазоном 315-280 нанометров. Роскачество указывает, что очки, защищающие от 99% лучей обоих типов, часто имеют пометку "UV400", которая может применяться в разных странах.

Иногда категории защиты указываются в маркировке очков с ультрафиолетовым фильтром. Их деление немного отличается для разных стран, но принцип общий: чем ниже категория, тем слабее фильтр, а "0" означает отсутствие защиты или минимальную фильтрацию. Чаще на очках помечается категория затемненности - "Filter Cat" или просто "Cat"; иногда вместо Cat используются буквы "N" или "C".

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (85)

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