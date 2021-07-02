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Пока все спали: новая вакцина в РФ, полет в космос, соцсеть Трампа и ситуация с COVID

© Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (11)
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Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию новой вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА Новости.

POOL
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"От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное, два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", - сказала заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Она пояснила, что буква "Н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины - Новосибирску.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона-Н" – пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования. Она предполагает внутримышечное введение.

Космический полет миллиардера

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Полет Брэнсона состоится 11 июля, передает РИА Новости.

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - сообщила компания в Twitter.
На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.
Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.

Трамп создал социальную сеть

В интернете появилась социальная сеть под названием GETTR, которую СМИ считают проектом экс-президента США Дональда Трампа.

GETTR по своему функционалу напоминает блог микросообщений Twitter. Он позиционирует себя как платформу, "лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение".

Ранее аккаунты Трампа на Facebook и в Twitter заблокировали, после того как он стал оспаривать итоги прошлогодних президентских выборов и был обвинен оппонентами в подстрекательстве к штурму здания Конгресса, передает РИА Новости.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 2 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 182 593 659. Из них 3 954 820 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 678 318). Следом идут Индия (30 411 634) и Бразилия (18 622 304).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 839 929), Россия (5 472 722), Турция(5 430 940), Великобритания (4 844 944), Аргентина (4 491 551), Колумбия (4 269 297) и Италия (4 260 788).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 82 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 816.

За последние 24 часа не зафиксировано ни одного летального исхода. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6194.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (11)
Теги:
вакцинация, Россия, Дональд Трамп, коронавирус MERS

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