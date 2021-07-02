Руководители Sputnik стали лауреатами премии "Медиаменеджер России"

Международное информационное агентство и радио Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира.

МОСКВА, 2 июл– Sputnik. Руководитель русскоязычного вещания радио Sputnik Алексей Орлов, шеф-редактор дирекции мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова и руководитель агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко стали обладателями премии "Медиаменеджер России - 2021". Алексей Орлов стал лауреатом в номинации "Радио – Федеральные радиостанции", Маргарита Некрасова – в номинации "Интернет-СМИ" категории "Соцмедиа" за развитие социальных сетей Sputnik в странах ближнего зарубежья, а Дмитрий Писаренко – в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России".

© Sputnik / Vitaliy Belousov Церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России" в Москве

Церемония награждения победителей состоялась в Москве в четверг.

"Для хорошего человека лучшим спутником дома или в дороге, кроме близких людей, всегда было радио. Без радио – никуда, даже в ХХI веке. А радио Sputnik – это лучшее, что есть на рынке. Сегодняшняя награда это подтверждает", - отметил Алексей Орлов.

Маргарита Некрасова, в свою очередь, подчеркнула: "Развитие аккаунтов проекта в социальных сетях, безусловно, один из приоритетов работы агентства. Редакции Sputnik работают в ближнем зарубежье уже более пяти лет, став одним из лидеров медиарынка в этих странах. Мы ориентируемся на объективные показатели – рост аудитории и ее вовлеченность. Эта премия показывает, что наши успехи отмечены и профессиональным сообществом. Горжусь теми впечатляющими результатами, которых добивается наша команда".

© Sputnik / Vitaliy Belousov Церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России" в Москве

"Хочется особо подчеркнуть, что в нашем случае выдающийся вклад в продвижение русскоязычного медиа за рубежом имеет национальный коллектив. Именно наши сотрудники, владеющие русским языком на уровне родного и считающие русский своим рабочим языком, добились того, что премия в виде этой крылатой статуэтки в этот раз летит в Ереван, в редакцию Sputnik Армения", - рассказал Дмитрий Писаренко.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России" в Москве

Национальная премия "Медиаменеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".

Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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