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Дети

В России все семьи с детьми получат единовременные выплаты

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Денежные выплаты будут осуществляться в августа по декабрь 2021 года. Сумму выплат не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей (около 2400 молдавских леев) семьям с детьми от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет.

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Vladimir Smirnov
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Для того чтобы получить выплату, необходимо быть гражданином России, обучающимися по основным общеобразовательным программам, передает РИА Новости.

Получатели могут обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением до 1 ноября. Сами денежные выплаты будут осуществляться с августа по декабрь текущего года.

Сумму выплат не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также они не относятся к средствам, попадающим под взыскание по исполнительным документам.

Владимир Путин поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания.

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Теги:
деньги, Россия, дети

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