Названа болезнь, снижающая риск заразиться COVID-19

Ученые пришли к выводу, что для страдающих аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Пациенты, страдающие от аллергии, реже болеют коронавирусом, передает РИА Новости. Ученые до сих пор высказывают по этому поводу разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.

"От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией", — сказал Хаитов.

Он также добавил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

"С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", — уточнил Хаитов.

Ранее Хаитов посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, у получивших оба компонента вакцины пациентов распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле. У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель.

Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка — встречаются у привитых пациентов довольно редко.

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