В Москве больные ОРВИ обязаны соблюдать изоляцию

Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус должны соблюдать социальную изоляцию, передает РИА Новости. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в городе рассматриваются как потенциальный COVID-19.

Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген. Он дополняет ПЦР-исследование.

Эти меры, по словам Раковой, позволят ускорить диагностику коронавируса, поскольку его симптомы значительно изменились: в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.

Также она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova