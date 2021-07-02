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В Москве больные ОРВИ обязаны соблюдать изоляцию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (15)
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Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Все больные ОРВИ в Москве до получения отрицательного теста на коронавирус должны соблюдать социальную изоляцию, передает РИА Новости. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Госпитализация больного с коронавирусом
REUTERS / Tyrone Siu
В Москве зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций из-за COVID-19

По ее словам, с сегодняшнего дня все случаи ОРВИ в городе рассматриваются как потенциальный COVID-19.
Также в Москве в качестве эксперимента всем, к кому врач приходит из-за простуды и других подобных заболеваний, будет делаться экспресс-тест на антиген. Он дополняет ПЦР-исследование.

Эти меры, по словам Раковой, позволят ускорить диагностику коронавируса, поскольку его симптомы значительно изменились: в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.

Также она отметила, что штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в Москве.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (15)

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