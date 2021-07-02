Вакцинация или удаленка – как в вузах РФ будут обучаться иностранцы

Как будут обучать иностранных студентов в условиях пандемии, сохранится ли дистанционка и какая прививка понадобится для приезда в Россию – ответы на эти вопросы - в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik, Мария Науменко. Россия, скорее всего, будет признавать все вакцины от коронавируса, которые получили иностранные студенты российских вузов у себя на родине. Кроме того, планируется, что вакцинация обучающихся будет организована сразу после их приезда в РФ. Для тех, кто не может привиться по медицинским показаниям или не хочет этого делать по другим соображениям, будет выработан индивидуальный удаленный учебный план. Об этом в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказали представители Россотрудничества и Общественной палаты (ОП) РФ.

Российские вузы планируют принимать иностранных студентов, привитых любой вакциной против COVID-19, сообщил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"Касаемо препаратов. Здесь будет у вузов общая политика. Думаю, что будем принимать все вакцины", - сказал он.

Он добавил, что на данный момент Россотрудничество совместно с Министерством образования и науки РФ работает над подходами, которые могли бы устроить правительственную комиссию в вопросе въезда иностранных студентов в страну.

"Это и предполагаемая вакцинация, и возможность прохождения карантинных мероприятий в разных регионах РФ. Если вдруг будут требования о прохождении карантина, то университеты готовы к этому, они определили помещения, где иностранные студенты, не испытывая дискомфорта, могут провести карантин. Надеюсь, что будет найден консенсус, и большинство студентов смогут въехать в Россию", - уточнил Шевцов.

Большинство вузов будут переводить студентов, отказывающихся от вакцинации без весомой причины, на индивидуальный план обучения, сообщил член Общественной палаты (ОП) РФ, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

"Те студенты, которые просто не хотят делать вакцинацию, у которых нет антител и они как-то на этот вопрос смотрят, что они в принципе не будут никаких мер предпринимать, они не будут допускаться до очных занятий. Для них будет не просто дистанционное обучение, что их подключили к занятиям, и все, а станут вводиться индивидуальные планы работы, которые будут предполагать совсем другие требования уже", - пояснил он.

Представитель вуза отметил, что вакцинация сотрудников и студентов остается добровольной, но без нее вернуться к нормальному образу жизни не удастся.

В большинстве вузов, как отметил представитель МГИМО, внедрена система, при которой в случае заболевания одного студента вся его академическая группа уходит на карантин, а занятия "резко переводятся в дистанционный формат на ближайшие две недели".

"Это кочевания группы из очного в дистанционный, из дистанционного в очный формат. Университеты делают все для того, чтобы эффективность обучения не падала. Но в сравнении с очным форматом эффективность, конечно, уступает", - признает Сардарян.

ОП РФ провела опрос крупных российских вузов. Выяснилось, что в большинстве выступают за допуск иностранных студентов к очным занятиям. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский федеральный университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova