Мир - в очень опасной стадии пандемии COVID-19: заявление ВОЗ

Генеральный секретарь организации провел брифинг, на котором рассказал, какие опасности таит в себе новый штамм коронавируса.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Из-за штамма "дельта" мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса, заявил на брифинге в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, этот штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах. Гебрейесус подчеркнул, что эта разновидность инфекции очень опасна и продолжает мутировать.

"В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся на очень опасном периоде этой пандемии", — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что системе здравоохранения следует отслеживать новые мутации коронавируса и постоянно адаптироваться под них. Он отметил важность тестирования на инфекцию, раннего выявления, изоляции зараженных и их лечения, а также указал на необходимость соблюдать все меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проветривать помещения.

Кроме того, Гебрейесус призвал мировое сообщество помогать друг другу с вакцинами, аппаратами ИВЛ, медикаментами и тестами, а также ускорить вакцинацию.

"Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса", — заключил он.

Индийский вариант коронавируса (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".

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