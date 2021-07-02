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Подписан закон о проверках мигрантов в России на инфекционные болезни и ВИЧ

© Photo : Official informational website of construction of Crimean bridge
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210702/35350265/Podpisan-zakon-o-proverkakh-migrantov-v-Rossii-na-infektsionnye-bolezni-i-VICh.html

Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Мигранты на вокзале
© Sputnik / Сергей Сергеев
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Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

В России трудовые мигранты смогут получить разрешение на работу онлайн
© AP Photo / Jeff White
В России трудовые мигранты смогут онлайн получить разрешение на работу

Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.

Также, согласно документу, может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.

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