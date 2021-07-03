Рекомендации ВОЗ: от каких напитков стоит отказаться в жару

Рекомендации ВОЗ особенно актуальны после ситуации с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру 49,6°С.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Во время сильной жары специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, передает РИА Новости. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", — заявил Язаревич.

Рекомендации ВОЗ особенно актуальны после ситуации с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру 49,6°С.

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