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Бутилированная вода

Рекомендации ВОЗ: от каких напитков стоит отказаться в жару

© Pixabay / congerdesign
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210703/35343743/Rekomendatsii-VOZ-ot-kakikh-napitkov-stoit-otkazatsya-v-zharu.html

Рекомендации ВОЗ особенно актуальны после ситуации с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру 49,6°С.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Во время сильной жары специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, передает РИА Новости. Об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Жара
© Sputnik / Sergei Mamontov
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"Люди должны избегать жары, держать тело в прохладе, достаточно пить. И если люди начинают испытывать головокружение, то лучше обратиться к врачу. И когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара", — заявил Язаревич.

Рекомендации ВОЗ особенно актуальны после ситуации с экстремальной жарой в Канаде, где Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее зарегистрировала температуру 49,6°С.

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