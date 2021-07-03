Пока все спали: спасение украинского судна, победа Италии и ситуация с COVID

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КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Экипаж терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна попросил о помощи, передает РИА Новости. Катер Черноморского флота направили в район его нахождения. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж - четыре человека, порт приписки - Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 года запросил помощь", — говорится в заявлении центра.

"Ивановец" на международном канале связи принял сигнал бедствия от судна, капитан которого сообщал, что у него отказал двигатель, плавсредство обесточено и находится в дрейфе. Кроме того, он попросил информировать об аварии представителей его страны.

О бедствии доложили в Национальный центр управления обороной, который связался с украинскими властями. Подчеркивается, что, помимо "Ивановца", в районе аварии находится пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Сборная Италии по футболу обыграла команду Бельгии в четвертьфинале Евро-2020

Футболисты сборной Италии одержали победу над командой бельгийцев в матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:1.

Голы в составе сборной Италии забили Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44-я). У бельгийцев отличился Ромелу Лукаку (45-я минута, с пенальти).

В полуфинале итальянцы сыграют с командой Испании. Игра состоится шестого июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Ранее футболисты сборной Испании в Санкт-Петербурге обыграли в серии пенальти команду Швейцарии и стали первыми полуфиналистами чемпионата Европы.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 3 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 183 040 227. Из них 3 922 087 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 709 131). Следом идут Индия (30 458 251) и Бразилия (18 687 469).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 842 616), Россия (5 495 513), Турция (5 435 831), Великобритания (4 871 807), Аргентина (4 512 439), Колумбия (4 297 302), Италия (4 261 582).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 54 новых случая инфицирования COVID-19.

Общее число случаев заражения в стране достигло 256 870.

За последние 24 часа не зафиксировано ни одного летального исхода. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6194.

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